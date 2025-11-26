Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 26.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Kupfer-Superzyklus voraus: Dieses Top-Projekt in Nevada wird jetzt zum echten Investmentcase
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 876520 | ISIN: AT0000641352 | Ticker-Symbol: BZY
Tradegate
25.11.25 | 09:30
23,640 Euro
-0,17 % -0,040
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
ATX
1-Jahres-Chart
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
23,76023,98019:36
23,72023,96019:36
Dow Jones News
26.11.2025 18:33 Uhr
198 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-AFR: CA Immobilien Anlagen AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

DJ PTA-AFR: CA Immobilien Anlagen AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Veröffentlichung eines Quartalsberichts

CA Immobilien Anlagen AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Wien (pta000/26.11.2025/18:00 UTC+1) - CA Immobilien Anlagen AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Quartalsbericht 2025 (Q3) Internet-Veröffentlichung: https://www.caimmo.com/de/investor-relations/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 26.11.2025

Kurzbeschreibung: CA Immobilien Anlagen AG Quartalsbericht 3. Quartal 2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      CA Immobilien Anlagen AG 
           Mechelgasse 1 
           1030 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Christoph Thurnberger 
Tel.:         +43 1 532 5907 504 
E-Mail:        christoph.thurnberger@caimmo.com 
Website:       www.caimmo.com 
ISIN(s):       AT0000641352 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764176400018 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2025 12:00 ET (17:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.