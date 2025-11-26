DJ PTA-AFR: CA Immobilien Anlagen AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Wien (pta000/26.11.2025/18:00 UTC+1) - CA Immobilien Anlagen AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Quartalsbericht 2025 (Q3) Internet-Veröffentlichung: https://www.caimmo.com/de/investor-relations/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 26.11.2025
Kurzbeschreibung: CA Immobilien Anlagen AG Quartalsbericht 3. Quartal 2025
