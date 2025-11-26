Der amerikanische Luft- und Raumfahrt-Konzern kann sich über mehrere Verteidigungs-Aufträge im Gesamtwert von fast zehn Milliarden Dollar freuen. Die Boeing-Aktie setzt sich am Mittwoch deshalb an die Spitze des Dow Jones. Doch bis die Boeing-Welt auch charttechnisch wieder glänzt, wird es wohl noch dauern. Die US Air Force hat Boeing einen Auftrag im Wert von 2,47 Milliarden US-Dollar für 15 weitere Luftbetankungs-Flugzeuge vom Typ KC-46A Pegasus erteilt. Das US-Kriegsministerium (gewöhnungsbedürftiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär