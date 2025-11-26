Der amerikanische Luft- und Raumfahrt-Konzern kann sich über mehrere Verteidigungs-Aufträge im Gesamtwert von fast zehn Milliarden Dollar freuen. Die Boeing-Aktie setzt sich am Mittwoch deshalb an die Spitze des Dow Jones. Doch bis die Boeing-Welt auch charttechnisch wieder glänzt, wird es wohl noch dauern. Die US Air Force hat Boeing einen Auftrag im Wert von 2,47 Milliarden US-Dollar für 15 weitere Luftbetankungs-Flugzeuge vom Typ KC-46A Pegasus erteilt. Das US-Kriegsministerium (gewöhnungsbedürftiger ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.