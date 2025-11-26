Adecco startet mit Salesforce eine KI-Plattform, die Risiken einer möglichen Tech-Blase mindern soll. Anleger reagieren nervös - die Aktie rutscht deutlich ab.Adecco-Chef Denis Machuel sieht im neuen Gemeinschaftsprojekt mit Salesforce einen Schutzmechanismus gegen eine mögliche Blase im Markt für künstliche Intelligenz. Die Plattform mit dem Namen r.Potential soll Führungskräfte dabei unterstützen, künstliche Intelligenz sinnvoll in ihre Unternehmensprozesse einzubauen. Machuel sagte vor Medienvertretern in London, dass bereits 300 Großkunden Interesse gezeigt hätten. Er spricht von einer deutlichen Lücke zwischen dem rasanten Angebot an KI-Lösungen und den realen Anwendungen der Firmen. …

