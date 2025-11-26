Was für ein Absturz: Der Fear & Greed Index von CNN ist auf 14 gefallen und zeigt extreme Angst. Gleichzeitig sprang der Volatilitätsindex VIX auf 26 - ein Niveau wie im April, als Donald Trump die Zollbombe zündete. Auslöser des neuen Schocks ist die Angst vor einer KI-Blase, verstärkt durch Michael Burry, der die KI-Euphorie öffentlich hinterfragte. Selbst starke Zahlen von Nvidia konnten nur kurz beruhigen, bevor der Markt sein größtes bearishes Reversal seit dem 8. April erlebte.Am Freitag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
