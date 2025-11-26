Was für ein Absturz: Der Fear & Greed Index von CNN ist auf 14 gefallen und zeigt extreme Angst. Gleichzeitig sprang der Volatilitätsindex VIX auf 26 - ein Niveau wie im April, als Donald Trump die Zollbombe zündete. Auslöser des neuen Schocks ist die Angst vor einer KI-Blase, verstärkt durch Michael Burry, der die KI-Euphorie öffentlich hinterfragte. Selbst starke Zahlen von Nvidia konnten nur kurz beruhigen, bevor der Markt sein größtes bearishes Reversal seit dem 8. April erlebte.Am Freitag ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.