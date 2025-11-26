© Foto: Picture Alliance

Li Auto hat seine Bücher geöffnet und die Erwartungen aufgrund von weniger Auslieferungen und sinkenden Umsätzen klar verfehlt. Zudem verschärfen Rückrufe und heftige Konkurrenz die Lage, die Aktie schwächelt.Li Auto hat am Mittwoch eine Gewinnprognose für das vierte Quartal 2025 veröffentlicht. Wie das Unternehmen bekannt gab, werden für dieses Quartal zwischen 100.000 und 110.000 Fahrzeugauslieferungen, was einem Rückgang von 30,7 bis 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, erwartet. Die Prognosen für das vierte Quartal blieben damit hinter den Erwartungen zurück. Der Gesamtumsatz soll zwischen 3,7 Milliarden und 4,1 Milliarden US-Dollar liegen, was einem Rückgang von 34,2 bis 40,1 …