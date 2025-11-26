Der Kupfermarkt steuert auf ein massives Defizit zu. Angebotsprobleme, KI- und Energieboom sowie steigender Infrastrukturbedarf treiben die Nachfrage. Prognosen zeigen: Der Preis könnte bald durch die Decke gehen.Die Rohstoffstrategen Wayne Gordon und Dominic Schnider von der UBS bestätigen ihren positiven Ausblick für Kupfer. Sie verweisen auf ein knappes Angebot, eine wachsende Nachfrage durch Elektrifizierung und erneuerbare Energien sowie die zentrale Rolle des Metalls für die globale Infrastruktur. In diesem Jahr hätten Versorgungsstörungen die Preise geprägt. Produktionsprobleme in der Grasberg-Mine von Freeport-McMoRan in Indonesien, eine verzögerte Erholung des chilenischen Bergbaus …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.