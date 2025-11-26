Anfang der Woche sah es gar nicht gut aus an den Börsen. Doch am Mittwoch melden sich die Indizes plötzlich mit starken Kursanstiegen zurück. Vier Gründe, warum die Jahresendrally jetzt doch noch startet. Wir wollen nicht undankbar sein: Der S&P 500 hat, in Dollar gerechnet, seit Jahresanfang 15 Prozent zugelegt, der Dax sogar schon fast 18 Prozent. Einzelne Titel wie Rheinmetall haben sich sogar weit mehr als verdoppelt. Trotzdem bliesen die Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...