Ist eines der größten Geheimnisse des Kosmos gelöst? Ein Wissenschaftler will die bisher deutlichsten direkten Anzeichen für die Existenz Dunkler Materie gefunden haben. Doch seine Studie ist in Fachkreisen umstritten. Bis jetzt fand die Wissenschaft höchstens indirekte Spuren der Dunklen Materie, die 85 Prozent der Masse im Universum ausmachen soll.Â Die Astronomie nutzt diese hypothetische Materie, um Lücken im Standardmodell der Kosmologie, demÂ ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.