Während US-Tech-Giganten Milliarden in Künstliche Intelligenz investieren, stagnieren in Deutschland Wachstum und Investitionen. Ohne eine radikale Kursänderung droht der Standort, vom Innovationsmotor zum reinen Anwender zu werden, warnt Tech-Investor Frank Thelen Deutschlands Wirtschaft steht am Scheideweg: Während der Sachverständigenrat für die kommenden Jahre nur ein mageres Wachstum von 0,2 bis 0,9 Prozent prognostiziert, investieren amerikanische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE