JPMorgan zeichnet ein düsteres Bild: stagnierende Einkommen, schwindende Rücklagen, kaum Jobs für Jüngere. Die USA rutschen in eine K-Wirtschaft, in der nur Wohlhabende vorankommen.Die US-Weihnachtssaison steht dieses Jahr unter dem Eindruck knapper Budgets. Ein neuer Bericht des JPMorgan Chase Institute zeigt, wie stark die Kaufkraft vieler Haushalte geschrumpft ist - besonders bei der Generation Z und einkommensschwächeren Amerikanern. Ursache sei ein Arbeitsmarkt, der zwar niedrigere Entlassungszahlen, aber zugleich kaum Neueinstellungen aufweist. Die Phase überschüssiger Pandemie-Liquidität sei "hinter uns", zitiert Fortune aus der Studie. Für viele gelte nun: "gerade genug zum …