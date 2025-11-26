Am Donnerstag ist "Thanksgiving" in den USA - einer der wichtigsten Feiertage des Landes. Traditionell spielen Truthahn, Football und die Familie eine zentrale Rolle. Passend dazu bleiben die US-Börsen morgen geschlossen, am Freitag folgt ein verkürzter Handel. Aber darüber hinaus gibt es einige interessante Deals. Kein Handel an Nasdaq, New York Stock Exchange und Co bedeutet: Für die europäischen und asiatischen Märkte fehlen die Impulse der sonst richtungsweisenden US-Börsen."Thanksgiving" ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
