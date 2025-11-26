DJ Beige Book: Wirtschaftliche Aktivität kaum verändert

DOW JONES--Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge kaum verändert. Wie es im Konjunkturbericht Beige Book heißt, haben von den zwölf Distrikten der Federal Reserve zwei einen leichten Rückgang der Aktivität im Vergleich zum vorherigen Bericht gemeldet, einer ein moderates Wachstum. Die Konsumausgaben seien insgesamt weiter gesunken, einige Einzelhändler berichteten von negativen Auswirkungen des Regierungsstillstands.

Die Beschäftigung habe sich leicht schwächer gezeigt, in der Hälfte der Distrikte habe die Nachfrage nach Arbeitskräften abgenommen. Die Preise seien moderat gestiegen. Im Handel und in der industriellen Fertigung hätten sich vor allem zollbedingte Preisanstiege bemerkbar gemacht.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Es ist eine Zusammenfassung von Kommentaren der zwölf regionalen Zentralbanken der USA, die über die aktuelle wirtschaftliche Lage in ihren jeweiligen Regionen berichten. Die nächste Sitzung der US-Notenbank findet am 9. und 10. Dezember statt.

Die Zinsentscheidung der Fed im Dezember dürfte eine spannende Angelegenheit bleiben, aber die Märkte gehen davon aus, dass Fed-Chef Jerome Powell den Offenmarktausschuss (FOMC) letztlich zu einer Zinssenkung bewegen wird. Die Preisgestaltung auf dem Markt für Zinstermingeschäfte deutet auf eine Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent hin, dass die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent senken wird.

November 26, 2025

