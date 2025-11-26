Indien investiert Milliarden in Seltene Erden und attackiert damit Chinas Dominanz. Der Magnet-Plan soll die Industrie neu ordnen - und Konzerne stehen bereit.Die indische Regierung hat ein Förderprogramm im Wert von 72,8 Milliarden Rupien (rund 704,87 Millionen Euro) beschlossen. Das Paket zielt darauf ab, die Produktion von Seltenen Erden und Hochleistungsmagneten im Land massiv auszubauen. Technologieminister Ashwini Vaishnaw erklärte in Neu-Delhi, das Programm solle die Versorgungslücke schließen und eine jährliche Kapazität von 6.000 Tonnen schaffen. Antwort auf Chinas Exportpolitik Indien reagiert damit auf die verschärften Exportregeln Chinas. Das Land verarbeitet rund 90 Prozent …

