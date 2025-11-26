© Foto: Matthias Balk - dpaHensoldt rüstet 274 "Luchs 2"-Panzer für knapp 1 Milliarde Euro aus und erhält zusätzlich einen ISS-Auftrag für das COBRA-Radar. Die Aktie zeigt sich leicht im Plus.Hensoldt gab am Mittwoch bekannt, dass es einen Großauftrag für "Luchs2"-Sensortechnik erhalten hat. Für das Ausrüsten des Bundeswehr-Panzers "Luchs 2" mit neuer Sensortechnik erhält das Unternehmen rund eine Milliarde Euro. Auch die Anzahl der auszurüstenden Panzer ist bekannt: Bei dem Auftrag soll es sich um 274 Panzer handeln. Dabei dreht es sich um den neuen Spähpanzer der Bundeswehr, den "Luchs 2", der mit Sensortechnik und dem neuen "Ceretron"-Missionssystem, das die Daten der Sensoren auswertet und ein taktisches Lagebild …Den vollständigen Artikel lesen
