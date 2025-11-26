Die Deutsche Bank hebt ihre Goldprognose an: 2026 könnte das Edelmetall bis an die Marke von 5.000 US-Dollar steigen - getragen von starken Zentralbankkäufen und einem träg reagierenden Angebot.Die Deutsche Bank hat ihre Gold-Prognose für 2026 deutlich erhöht. Statt 4.000 US-Dollar je Unze rechnen die Analysten nun mit 4.450 US-Dollar im Jahresdurchschnitt. Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen 3.950 und 4.950 US-Dollar. Sollte das obere Ende dieser Spanne erreicht werden, entspräche das einem Aufschlag von rund 14 Prozent gegenüber den derzeit gehandelten Dezember-2026-Terminkontrakten. Das Marktumfeld für Gold wird als klar positiv eingeschätzt. Besonders die jüngsten Zahlen zu …