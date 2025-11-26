Börse Live: Nasdaq, DAX und Bitcoin im Fokus: Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende?

Anzeige / Werbung

Börsenanalyse zu Nasdaq 100, DAX, Bitcoin, Boeing, AMD und mehr

Wer auf der Suche nach aktuellen Markttrends ist und gleichzeitig konkrete Tipps für sein Portfolio sucht, ist hier genau richtig. Christian und Daniel haben in der heutigen Börsenanalyse die US-Märkte, den DAX sowie spannende Einblicke zu Einzelwerten wie AMD und Boeing geliefert. Außerdem lohnt sich ein Blick auf Bitcoin, der zuletzt wieder an Schwung gewann.

Nasdaq 100: Kurs auf die Jahresend-Rallye?

Der Nasdaq 100 bleibt - allen Unsicherheiten zum Trotz - weiterhin in einer spannenden Entscheidungszone. Christian erklärte im Livestream: "Die aktuelle Anstiegssequenz sieht dynamisch aus. Wir haben das letzte Sell-Off-Hoch zurückerobert, was ein starkes Signal ist." Eine Konsolidierung in den nächsten Tagen könnte dem Index neue Kraft verleihen. Die entscheidende Frage ist: Haben wir bereits das Potenzial für neue Allzeithochs?

Bedenke jedoch, dass der amerikanische Feiertag für ein reduziertes Handelsvolumen sorgen könnte. Eine kurzfristige Korrektur wäre hier nichts Ungewöhnliches, doch mittelfristig bleibt der Ausblick positiv.

?? Mehr Marktanalysen auf YouTube

Diese Analyse basiert auf der Live-Sendung von börse.live. Willst du täglich topaktuelle Einschätzungen zu DAX, Einzelaktien und den wichtigsten Märkten? Dann abonniere jetzt den YouTube-Kanal von börse.live!

Unsere Experten: Andreas Wolf, David Wotzka, Daniel Fehring und Christian Lill analysieren für dich die Märkte - kompetent, verständlich und immer am Puls der Zeit.

?? Jetzt Kanal abonnieren

DAX: Kursziele im Blick

Der DAX zeigt sich weiterhin solide, wobei Christian hier eine Long-Position hält. Mit einem Zuwachs von über 20 Prozent ist diese Position bereits deutlich im Gewinn. Sein Kursziel liegt bei 24.400 Punkten, was noch ein zusätzliches Potenzial von etwa 3 Prozent bedeutet. Spannend ist auch, dass Christian die Position flexibel halten möchte: "Sollte die Konsolidierung sich auf 100 Punkte reduzieren, bleibt die übergreifende Dynamik weiterhin intakt."

Bitcoin: Dynamik kehrt zurück

Bitcoin hat zuletzt wieder Anzeichen einer Erholung gezeigt. David konnte sich über den jüngsten Kurssprung freuen. Die Marke von 39.000 US-Dollar wurde geknackt, und es gibt Signale, dass kurzfristig weitere 5 Prozent Zuwachs möglich sein könnten. Christian betonte jedoch: "Langfristig müssen wir die Bewegungen genau beobachten, bevor wir hier von einer nachhaltigen Rallye sprechen können."

AMD: Kursaufschwung nach Korrektur

Die Aktie von AMD meldet sich eindrucksvoll zurück. Daniel hat sich hier erneut positioniert, nachdem die Aktie einen signifikanten Sprung von minus 15 Prozent auf plus 21 Prozent hingelegt hat. Nach einer Zeit der Unsicherheit - inklusive Sorgen um Konkurrenz durch Googles eigene KI-Chips - zeigt sich AMD nun wieder stark bullisch, wie Daniel kommentierte: "So einen schnellen Dreh sieht man nicht oft. Das war die richtige Entscheidung, erneut einzusteigen."

Boeing: Milliardenauftrag gibt Rückenwind

Boeing erhielt von der US Air Force einen Auftrag über 2,47 Milliarden US-Dollar für die Fertigung von 15 Luftbetankungsflugzeugen. Diese Nachricht ließ die Aktie um 2,78 Prozent steigen. Daniel hob hervor, dass Boeing trotz Rückschlägen und Problemen bei der 737 Max ein zentraler Player für die US-Rüstungsindustrie bleibt. Langfristig könnte der Kurs sogar in Richtung der 250 US-Dollar-Marke marschieren.

Fazit: Chancen erkennen und handeln

Die aktuelle Marktlage bietet insbesondere in Indizes wie dem Nasdaq 100, aber auch bei Einzelwerten wie AMD und Boeing, spannende Chancen. Ähnlich sieht es bei Bitcoin aus, der kurzfristig weiter Schwung aufnehmen könnte. Dennoch solltest Du immer die Risiken im Auge haben und Dich an Deine Trading-Strategie halten.

Willst Du tiefer in die Themen einsteigen? Unsere Experten von börse.live stehen Dir täglich mit Analysen und Tipps zur Seite.

Enthaltene Werte: US0079031078,US0970231058,DE0008469008,US6311011026,BTC~USD