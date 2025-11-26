© Foto: Eldorado Gold

Eldorado Gold steigert seine Reserven auf 12,5 Mio. Unzen, sieht aber geringere Ressourcen. Fokus bleibt auf Exploration und längerer Minenlaufzeit. Die Aktie zeigt sich weiterhin stark.Eldorado Gold gab am Mittwoch bekannt, dass die nachgewiesenen Goldreserven zum 30. September 12,5 Millionen Unzen, gegenüber 11,9 Millionen Unzen im Vorjahr betrugen, was einem Anstieg von rund 5 Prozent entspricht. Der Zuwachs war laut Unternehmensangaben hauptsächlich auf einen 25 prozentigen Anstieg der Mineralreserven im Lamaque-Komplex sowie auf Zuwächse in den Minen Kisladaq und Olympias zurückzuführen. Eldorado Gold gab bekannt, dass die gemessenen und angezeigten Goldmineralressourcen zum 30. …