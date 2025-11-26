Der Großbank HSBC zufolge könnte OpenAI bis 2030 rund drei Milliarden Nutzer:innen haben und einen Umsatz von 214 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Die exorbitant hohen Kosten sorgen aber dafür, dass der ChatGPT-Anbieter dennoch Verluste schreibt. Aktuell nutzen 800 Millionen Menschen den KI-Chatbot ChatGPT. Anbieter OpenAI schreibt allerdings trotzdem tiefrote Zahlen. Allein im abgelaufenen dritten Quartal 2025 soll das Unternehmen Verluste in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n