Der Großbank HSBC zufolge könnte OpenAI bis 2030 rund drei Milliarden Nutzer:innen haben und einen Umsatz von 214 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Die exorbitant hohen Kosten sorgen aber dafür, dass der ChatGPT-Anbieter dennoch Verluste schreibt. Aktuell nutzen 800 Millionen Menschen den KI-Chatbot ChatGPT. Anbieter OpenAI schreibt allerdings trotzdem tiefrote Zahlen. Allein im abgelaufenen dritten Quartal 2025 soll das Unternehmen Verluste in ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.