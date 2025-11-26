Das Unternehmen plant, Anfang 2026 mit der ersten Studie am Menschen zu starten, und die ersten Ergebnisse werden für das zweite Halbjahr 2026 erwartet

LONDON, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tangram Therapeutics ("Tangram"), ein Unternehmen, das sich dafür einsetzt, Computertechnik und RNAi zu kombinieren, um bessere Medikamente schneller entwickeln zu können, hat heute bekannt gegeben, dass es bei der britischen Arzneimittelbehörde MHRA einen Antrag auf Durchführung einer klinischen Studie (CTA) gestellt hat, um eine klinische Phase-1/2-Studie für sein wichtigstes Pipeline-Programm TGM-312 zu starten. TGM-312 ist eine in der Entwicklung befindliche GalOmic-siRNA, die speziell zur Stilllegung eines neuartigen Gens in Hepatozyten entwickelt wurde, um die mit Stoffwechselstörungen assoziierte Steatohepatitis (MASH) zu behandeln.

"Die Einreichung unseres ersten CTA ist ein wichtiger Meilenstein für Tangram. Dies zeigt, wie stark die Kombination von KI und RNAi bei der Entwicklung neuer Medikamente sein kann und wie viel Leidenschaft unser kleines Team hat", so CEO Ali Mortazavi. "TGM-312 hat das Potenzial, eine differenzierte und patientenfreundlicheTherapieoption für Menschen mit MASH zu bieten, eine Erkrankung, bei der nach wie vor ein erheblicher ungedeckter Bedarf besteht. Wir sind stolz darauf, dass wir mit dieser Einreichung unser erstes GalOmic-Medikament in die klinische Phase bringen und zu einem Unternehmen im klinischen Stadium werden."

Die vorgeschlagene Phase-1/2-Studie wird TGM-312 bei gesunden erwachsenen Freiwilligen und Patienten mit MASH untersuchen und dabei die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik des Kandidaten bewerten. Die Studie umfasst auch Leberbiopsien, explorative Bildgebung und Biomarker-Endpunkte bei MASH-Patienten. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung wird die Studie voraussichtlich Anfang 2026 im Vereinigten Königreich beginnen, wobei erste Daten für das zweite Halbjahr 2026 erwartet werden.

Über TGM-312

TGM-312 ist ein neuartiger GalOmic GalNAc-konjugierter kleiner interferierender RNA (GalNAc-siRNA)-Therapiekandidat, der als sichere und wirksame Behandlung für metabolische Dysfunktion-assoziierte Steatohepatitis (MASH) entwickelt wird. TGM-312 bietet das Potenzial für eine patientenfreundliche vierteljährliche subkutane Dosierung. In präklinischen Studien am hochgradig translationalen Gubra-Amylin-NASH-Diät-induzierten adipösen (GAN-DIO) Mausmodell führte die Verabreichung von TGM-312 sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit zugelassenen und neuen MASH-Therapien zu einer deutlichen Verringerung des NAFLD Activity Score (NAS), einer Abnahme der Leberentzündung und einer Verlangsamung des Fibrosefortschreitens.

Über Tangram Therapeutics

Tangram Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der Kombination von Computerwissenschaft, RNAi und unkonventionellem Denken verschrieben hat, um bessere Medikamente noch schneller entwickeln zu können. Wir entwickeln eine Pipeline von GalOmic RNAi-Medikamenten für ein breites Spektrum von Krankheiten mit hohem ungedecktem Bedarf.

Die innovativen Medikamente von Tangram basieren auf GalOmic, unserer unternehmenseigenen RNAi-Chemieplattform, die darauf ausgelegt ist, krankheitsverursachende Gene in Hepatozyten selektiv zum Schweigen zu bringen. Die Entdeckung basiert auf LLibra OS, unserer KI-Plattform der nächsten Generation mit einer Agenteninfrastruktur. Die einzigartige Kombination dieser Plattformen bildet die Grundlage unserer unermüdlichen Medizinforschung. Schnellere, intelligentere Entwicklung von RNAi-Medikamenten mit Wirkung in der realen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tangramtx.com .

Medienkontakt

press@tangramtx.com