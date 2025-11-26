Die Allianz unterstützt Unternehmen mit beschleunigten SDLC-Zyklen, reduziertem Testaufwand und modernen KI-gesteuerten Funktionen für die digitale Transformation

LambdaTest, eine native Gen-AI-Plattform für Qualitätsmanagement, hat eine Partnerschaft mit SVAM International, Inc. bekannt gegeben, einem weltweit führenden Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der digitalen Transformation. Diese strategische Allianz stellt einen bedeutenden Fortschritt in ihrer Mission dar, das Qualitätsmanagement für Unternehmen weltweit zu transformieren.

Durch diese Partnerschaft kann LambdaTest seine KI-basierten Quality-Engineering-Fähigkeiten auf das umfangreiche Ökosystem für digitale Transformation von SVAM ausweiten. Durch die Integration der Erfahrung von SVAM in der Entwicklung, dem Testen und der Bereitstellung groß angelegter Anwendungen für wichtige Behörden des Bundesstaates New York und der Stadt New York sowie deren Plattform-Know-how in den Bereichen Salesforce, ServiceNow und Dynamics365 wird LambdaTest mehr Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Software-Bereitstellungspipelines zu modernisieren. Mit der intelligenten Testorchestrierungs- und Ausführungs-Engine von LambdaTest als Kernstück können Teams intelligenter testen, Release-Zyklen beschleunigen und eine schnellere Markteinführung in großem Maßstab erreichen.

LambdaTest wurde im Jahr 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Mit einer globalen Präsenz in den USA, Großbritannien, Indien, den Philippinen und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt die Plattform über 2 Millionen Nutzer in mehr als 132 Ländern, darunter über 10.000 Unternehmen und über 3.000 Browser.

SVAM wurde 1994 gegründet und verfügt über vier globale Zentren in den USA, Mexiko, Kanada, Indien und Bangladesch mit mehr als 800 Beratern. SVAM hat Partnerschaften mit Anthropic, Microsoft, Oracle, IBM, Tanium, Elastic und anderen Unternehmen geschlossen. SVAM ist eine nach CMMI ML3 DEV 2.0, ISO 9001:2015 und ISO 27001:2022 zertifizierte Organisation. KI ist ein wichtiger Schwerpunktbereich für das Unternehmen, sowohl für die Entwicklung als auch für die Prüfung.

"Diese strategische Partnerschaft mit SVAM stellt einen bedeutenden Meilenstein bei der weltweiten Ausweitung der KI-gestützten Testfunktionen von LambdaTest dar", erklärte Sudhir Joshi, VP Alliances Channels, LambdaTest. "Durch die Integration unserer hochmodernen KI-basierten Quality-Engineering-Plattform mit der umfassenden Expertise von SVAM im Bereich der digitalen Transformation ermöglichen wir Unternehmen eine schnellere, intelligentere und kostengünstigere Softwarebereitstellung in allen Branchen."

"Wir bei SVAM sind uns bewusst, dass die Bereitstellung hochwertiger Software für die kritischen Programme unserer Kunden von entscheidender Bedeutung ist. Diese Partnerschaft mit LambdaTest ermöglicht es uns, fortschrittliche KI-gestützte Testfunktionen in unsere digitalen Lösungen zu integrieren und so eine schnellere, intelligentere und zuverlässigere Softwarebereitstellung zu gewährleisten. Durch die Kombination der umfassenden Expertise von SVAM im Bereich der digitalen Transformation mit der innovativen und hochmodernen Quality-Engineering-Plattform von LambdaTest ermöglichen wir Unternehmen, ihre digitale Transformation mit Zuversicht und Effizienz voranzutreiben", erklärte Anil Kapoor, Gründer und CEO von SVAM International Inc.

Durch diese Partnerschaft wird die KI-native Qualitätssicherungstechnologie von LambdaTest in das digitale Lösungsframework von SVAM integriert, wodurch Unternehmen ihre SDLC-Zeitrahmen erheblich verkürzen und gleichzeitig die Softwarequalität verbessern sowie Aufwand und Kosten senken können. Durch die Kombination der Expertise von SVAM im Bereich der digitalen Transformation mit den intelligenten, KI-gestützten Testfunktionen von LambdaTest können Unternehmen ihre Entwicklungsprozesse modernisieren und die Vorteile der KI-Tools der nächsten Generation voll ausschöpfen.

Über LambdaTest:

LambdaTest ist eine GenAI-basierte Qualitätsentwicklungsplattform, die Teams dabei unterstützt, intelligenter und schneller zu testen und Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Sie wurde für Skalierbarkeit entwickelt und bietet eine Full-Stack-Testing-Cloud mit über 10.000 realen Geräten und über 3.000 Browsern.

Mit KI-nativem Testmanagement, MCP-Servern und agentenbasierter Automatisierung unterstützt LambdaTest Selenium, Appium, Playwright und alle wichtigen Frameworks. KI-Agenten wie HyperExecute und KaneAI integrieren die Leistungsfähigkeit von KI und Cloud in Ihren Software-Test-Workflow und ermöglichen nahtlose Automatisierungstests mit über 120 Integrationen.

LambdaTest Agents beschleunigen Ihre Tests während des gesamten SDLC, von der Testplanung und -erstellung bis hin zu Automatisierung, Infrastruktur, Ausführung, RCA und Berichterstellung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://lambdatest.com

Über SVAM:

SVAM International Inc. ist ein globaler Anbieter von Informationstechnologie-Dienstleistungen (IT), der Unternehmen aus verschiedenen Branchen Lösungen für die digitale Transformation bereitstellt. Mit drei Jahrzehnten Erfahrung bietet SVAM eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter IT-Beratung, Anwendungsentwicklung, Cybersicherheit, Agentic AI/RPA, Managed IT Services und vieles mehr.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://svam.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251126659707/de/

Contacts:

press@lambdatest.com