DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel knapp behauptet
DOW JONES--Mit leichten Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.54 Uhr 7,0 Punkte auf 23.780. In den Handel gegangen war er mit 23.772 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.789 und das Tagestief bei 23.754 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 161 Kontrakte.
November 26, 2025 23:57 ET (04:57 GMT)
