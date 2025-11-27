Anzeige
Donnerstag, 27.11.2025
Dow Jones News
27.11.2025 06:39 Uhr
294 Leser
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 27. November

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 27. November 

=== 
*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     Base Rate 
     PROGNOSE: 2,50% 
     zuvor:  2,50% 
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Dezember 
     PROGNOSE: -23,1 
     zuvor:  -24,1 
*** 09:30 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede zur Eröffnung eines Meetings 
     des Euro Cyber Resilience Board 
     for pan-European Financial Infrastructures 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober 
     Geldmenge M3 
     PROGNOSE: +2,8% gg Vj 
     zuvor:  +2,8% gg Vj 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November 
     Wirtschaftsstimmung Eurozone 
     PROGNOSE: 97,1 
     zuvor:  95,6 
     Industrievertrauen Eurozone 
     PROGNOSE: -8,0 
     zuvor:  -8,2 
     Verbrauchervertrauen Eurozone 
     PROGNOSE:   -14,2 
     Vorbschätzung: -14,2 
     zuvor:     -14,2 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November 
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 29./30. Oktober 
  14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 3Q 
  15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur 
     Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 
 
    - US/Börsenfeiertag USA 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2025 00:06 ET (05:06 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
