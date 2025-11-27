© Foto: Dall-E

Goldman Sachs sieht Broadcom vor den nächsten Quartalszahlen als großen KI-Gewinner und erwartet starkes Wachstum bei Umsatz und Margen.Broadcom erhält vor der nächsten Quartalsberichtssaison kräftigen Rückenwind von der Wall Street. Goldman Sachs-Analyst James Schneider hat sein Kursziel für den US-Chiphersteller von 380 auf 435 US-Dollar angehoben - ein Aufwärtspotenzial von rund 13 Prozent. Die nächste Gewinnvorlage des Unternehmens ist für den 11. Dezember angesetzt. Schneider, der die Aktie weiterhin mit Buy einstuft, sieht Broadcom als klaren Profiteur des anhaltenden Booms im Bereich Künstliche Intelligenz. In einer aktuellen Analyse schreibt er: "Wir erwarten anhaltende KI-Stärke im …