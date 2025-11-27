DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

VERBRENNER - Die Gesamtbetriebsratsvorsitzenden der drei großen baden-württembergischen Autozulieferer Bosch, ZF und Mahle wenden sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit einer eindringlichen Mahnung an die deutsche Bundesregierung: Sie fordern die Abkehr vom Verbrenner-Aus im Jahr 2035 und rufen die Verantwortlichen in Berlin dazu auf, dieser Forderung bei EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen mit einer Stimme Nachdruck zu verleihen. "Wir stellen die CO2-Neutralität nicht in Frage, aber wir brauchen mehr Zeit, um diesen Wandel hinzubekommen", sagt Frank Sell, oberster Arbeitnehmervertreter von Bosch der FAZ. Wie Achim Dietrich, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von ZF, und sein Mahle-Kollege Boris Schwürz plädiert Sell dafür, Autos mit Plug-in-Hybrid-Antrieben und Range Extendern auch nach 2035 auf Europas Straßen fahren zu lassen. (FAZ)

AI/CHINA - China hat die USA auf dem globalen Markt für offene"Modelle Künstlicher Intelligenz überholt und sich damit einen entscheidenden Vorsprung hinsichtlich der Nutzung dieser Technologie verschafft. Eine Studie des Massachusetts Institute of Technology und des Open-Source-KI-Startups Hugging Face ergab, dass der Anteil chinesischer offener Modelle an den Downloads im vergangenen Jahr auf 17 Prozent gestiegen ist. Dieser Wert übertrifft den Anteil von 15,8 Prozent der Downloads von amerikanischen Entwicklern wie Google, Meta und OpenAI. Damit haben chinesische Gruppen zum ersten Mal ihre US-amerikanischen Konkurrenten übertroffen. Offene Modelle, die von Entwicklern kostenlos heruntergeladen, modifiziert und integriert werden können, erleichtern die Entwicklung von Produkten und deren Verbesserung. (Financial Times)

