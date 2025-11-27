Führungswechsel: Der iPhone-Hersteller Apple hat zwar mit seinen Smartphones so viel verdient wie kein anderes Unternehmen weltweit, die meisten Geräte verkaufte pro Jahr aber immer Samsung. Doch dies könnte sich nun ändern. Laut Berechnungen von Marktforschern dürfte Apple in diesem Jahr Samsung von der Spitze verdrängen.Der Technologieriese aus Cupertino dürfte laut der Analysefirma Counterpoint seinen iPhone-Absatz 2025 um rund zehn Prozent steigern. Beim südkoreanischen Konkurrenten dürfte sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär