Mit dem Verkauf der Handelssparte fokussiert sich dieser Betreiber von Schönheitskliniken auf das Kerngeschäft und hu¨bscht sich somit selbst fu¨r eine Offerte auf. Diese Unternehmen befindet sich mitten in einer tiefgreifenden Neuausrichtung - und genau das macht die Aktie derzeit so spannend. Durch den geplanten Verkauf eines unrentablen Randbereichs schafft der Konzern die Basis, sich vollständig auf sein profitabelstes Kerngeschäft zu konzentrieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE