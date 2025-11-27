Mit dem Verkauf der Handelssparte fokussiert sich dieser Betreiber von Schönheitskliniken auf das Kerngeschäft und hu¨bscht sich somit selbst fu¨r eine Offerte auf. Diese Unternehmen befindet sich mitten in einer tiefgreifenden Neuausrichtung - und genau das macht die Aktie derzeit so spannend. Durch den geplanten Verkauf eines unrentablen Randbereichs schafft der Konzern die Basis, sich vollständig auf sein profitabelstes Kerngeschäft zu konzentrieren. ...

