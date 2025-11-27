© Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.comLi Auto rutscht überraschend in die Verlustzone, doch die Aktie steigt trotzdem nachbörslich leicht. Schwache Verkäufe und ein verhaltener Ausblick setzen den Hersteller unter Druck - Anleger hoffen auf eine Trendwende.Li Auto meldete einen bereinigten Nettoverlust von 359,7 Millionen Yuan (umgerechnet rund 50,5 Millionen US-Dollar). Der Umsatz brach im Vergleich zum Vorjahr um 36 Prozent auf umgerechnet 3,8 Milliarden US-Dollar ein. Damit wurden die Markterwartungen verfehlt: Die Wall Street hatte einen bereinigten Nettogewinn von 115,7 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 3,7 Milliarden Dollar erwartet. Obwohl die Zahlen enttäuschend ausfielen, gewannen die in New York gelisteten …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE