Der Zinswettlauf bei Tagesgeld geht weiter. Seit heute belegt eine französische Direktbank die Spitze im Tagesgeld-Vergleich: Sie bietet Neukunden stolze drei Prozent per annum - bei monatlicher Zinsgutschrift. Die Renault Bank gilt als einer der solidesten Vertreter unter den ausländischen Anbietern, die in Deutschland um Spargelder werben. Außerdem sind die Franzosen bekannt dafür, dass sie auch ihre Bestandskunden nicht darben lassen und versuchen, ...

