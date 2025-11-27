APA ots news: UNIQA hebt Ziele an: Strategie "Growing Impact" übertrifft Erwartungen

Wien (APA-ots) - Update der Ziele 2026 bis 2028:



- Prämienwachstum steigt von 5 auf 6 Prozent jährlich, 4 Prozent in Österreich und 8 Prozent international



- Konzernergebnis wächst um mindestens 7 Prozent pro Jahr (statt 6 Prozent)



- Combined Ratio netto liegt bei höchstens 93 Prozent

- Stabiler Return on Equity (Eigenkapitalrentabilität) von über 13 Prozent



- Kapitalquote (Solvency II) bis 2028 in einer Bandbreite von 180 bis 230 Prozent



Wien, 27. November 2025 - Bereits zur Jahresmitte hat UNIQA angesichts der sehr positiven Geschäftsentwicklung die Prognose für das Ergebnis vor Steuern für das Jahr 2025 auf eine Bandbreite von 490 bis 510 Millionen Euro erhöht. Nun folgt ein weiterer Schritt: Ein Jahr nach dem Start des Strategieprogramms " UNIQA 3.0 - Growing Impact 2025-2028 " ziehen die Vorstandsmitglieder bei einem Kapitalmarkt-Update in Wien und London eine erfreuliche Zwischenbilanz und setzen sich ambitioniertere Finanzziele.

"Wir sind schneller als geplant und heben nun unsere finanziellen Ambitionen an. Die starke Performance in Österreich und CEE, insbesondere im Sachversicherungs- und Gesundheitsgeschäft, sowie unsere konsequente Kosten- und Kapitaldisziplin machen das möglich. Unsere strategischen Initiativen greifen - das zeigt sich in nachhaltig steigenden Prämien, Erträgen und einer robusten Eigenkapitalrendite", betont Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG. "UNIQA ist damit ein verlässlicher und noch attraktiverer Wert für Kundinnen und Kunden, Aktionärinnen und Aktionären und natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."

"Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass unsere Strategie wirkt, sowohl operativ als auch finanziell. Wir wachsen stärker, sind profitabler und haben unsere Kosten im Griff. Diese solide Basis erlaubt uns, unsere Ziele nach oben anzupassen und gleichzeitig an unserer attraktiven, progressiven Dividendenpolitik festzuhalten", betont Kurt Svoboda, Chief Finance & Risk Officer UNIQA Insurance Group AG, und führt Details aus: " Das Prämienwachstum soll künftig im Schnitt 6 Prozent pro Jahr betragen, das Wachstum des Ergebnisses je Aktie mindestens 7 Prozent, und das Ziel für einen nachhaltigen, stabilen Return on Equity steigt auf mindestens 13 Prozent. Das alles bei einer Netto-Combined-Ratio von höchstens 93 Prozent. Unsere Aktionärinnen und Aktionäre sollen weiterhin direkt vom Erfolg der UNIQA profitieren. Mit diszipliniertem Kostenmanagement, gezielten Investitionen und einer starken Kapitalausstattung sind wir bestens positioniert, um auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld profitabel zu wachsen und den Unternehmenswert langfristig zu steigern. "

Zwtl.: Verlässliches Standbein Österreich, Chance Ökosystem Gesundheit



Das Geschäft in Österreich ist ein verlässliches Standbein von UNIQA - in einem stabilen, reifen Marktumfeld. In sechs von neun Bundesländern ist UNIQA Marktführer. Das Wachstum wird vor allem von der Sparte Schaden- und Unfallversicherung getragen. Besonders gut positioniert ist UNIQA auch in der Gesundheitsversicherung, bei der das Unternehmen mit einem Marktanteil von rund 44 Prozent Marktführer ist.



Wie nahezu alle europäischen Länder steht auch Österreich vor der Herausforderung einer alternden Bevölkerung und eines zunehmenden Mangels an medizinischem Personal. Damit wächst der Bedarf an innovativen Lösungen im Gesundheitsbereich in allen Märkten, in denen UNIQA tätig ist. "Vier von zehn Menschen, die in Österreich eine private Gesundheitsversicherung besitzen, sind Kundinnen oder Kunden von UNIQA ", erklärt René Knapp, Vorstand UNIQA Insurance Group AG und zuständig für Asset Management, Personal Lines, People & Brand, und ergänzt zu dieser starken Ausgangslage: " Mit einem umfassenden Ökosystem an Gesundheitsdienstleistungen - das weit über klassische Versicherungsleistungen hinausgeht - sowie eigener medizinischer Infrastruktur nutzt UNIQA diese Chancen konsequent. Auch künftig investieren wir gezielt in den Ausbau dieses Bereichs ." Insbesondere mit der Zweitmarke Mavie wird die dynamische Entwicklung dieses Marktsegments genutzt. Ausgewählte Services sind bereits heute in acht CEE-Staaten und in 19 Sprachen verfügbar.



Zwtl.: Wachstumstreiber CEE



Die Märkte in Mittel- und Osteuropa wachsen rund doppelt so schnell wie die Eurozone. Für die EU-Mitgliedstaaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas wird ein reales BIP-Wachstum von 2,2 Prozent im Jahr 2025 und 2,6 Prozent im Jahr 2026 erwartet. Dem gegenüber liegt das Wachstum in der Eurozone bei 0,9 bzw. 1,4 Prozent ( Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche ). Trotz dieser Dynamik liegt die Versicherungsdichte gemessen an den durchschnittlichen jährlichen Versicherungsprämien pro Kopf noch deutlich unter dem westeuropäischen Niveau. Der anhaltende Aufholprozess bietet damit ein attraktives Wachstumspotenzial, von dem UNIQA überproportional profitiert.



"Zentral- und Osteuropa bleibt der Wachstumsmotor für UNIQA. Wir sind heute unter den Top 5 in der weltweit am schnellsten wachsenden Versicherungsregion und wachsen seit Jahren deutlich schneller als der Markt. Bis 2028 wollen wir dieses Tempo nicht nur halten, sondern weiter steigern - mit einem klaren Fokus auf Profitabilität, Skalierung und regionale Diversifikation", sagt Wolfgang Kindl, Vorstand Kunde & Markt International UNIQA Insurance Group AG. "Unsere Stärke liegt in der Kombination aus lokaler Expertise und gruppenweiter Exzellenz. Damit positionieren wir uns als erste Wahl für Kundinnen, Kunden und Vertrieb. Konkret heißt das, dass wir bis 2028 in der Region CEE auf ein Prämienwachstum von jährlich mindestens 8 Prozent kommen wollen. Das liegt über dem Durchschnitt der Gruppe und ist ein Beweis für die nach wie vor starke Dynamik unserer internationalen Märkte."



UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



