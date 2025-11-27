China Council for the Promotion of International Trade Shandong Sub-council

JINAN, China, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 24. November fand in Jinan, in der ostchinesischen Provinz Shandong, die Konferenz des Beirates für Internationalen Handel und Investitionen für die Provinz Shandong 2025 statt. Die vom China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Shandong Sub-council organisierte Veranstaltung stand unter dem Motto "Globale Wirtschaftskompetenz bündeln, um innovative Handelsentwicklung voranzutreiben" und brachte über 50 internationale Berater und Delegierte aus mehr als 10 Ländern und Regionen zusammen, darunter die Vereinigten Staaten, Deutschland, Großbritannien, Italien, Mexiko, Malaysia, Singapur und Kenia. Die Teilnehmer führten intensive Diskussionen über die Förderung einer grünen, kohlenstoffarmen und hochwertigen Entwicklung in Shandong, die Vertiefung der institutionellen Offenheit und den Aufbau eines modernen Industriesystems, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, mit denen Shandong als Drehscheibe für eine hochkarätige internationale Zusammenarbeit positioniert werden kann.

Auf der Konferenz wurden sieben neue Berater ernannt, wodurch Shandongs internationaler Think Tank weiter ausgebaut und die Vielfalt und Repräsentanz seines Beratungsmechanismus verbessert wurde.

Während der Keynote-Sessions sprachen 15 Berater - darunter Dr. Jürgen Schmitz, Mitglied des Internationalen Vorstands der ERGO International AG und CEO von ERGO China, Joe Zhou, Präsident von DSM-Firmenich China, und Zhan Jingtao, Vizepräsident von Siemens Ltd., China - über Themen wie die grüne Transformation von Industrieketten, den digitalen Handel und die Pharmaindustrie. Vertreter von sechs Provinzbehörden gingen auf die Empfehlungen der Berater ein und sprachen wichtige Punkte an, die während der Diskussionen zur Sprache gekommen waren.

Insgesamt wurden auf der Konferenz 18 Beratungsberichte vorgelegt, die internationale Perspektiven und strategische Wege zur Förderung der hochwertigen Entwicklung von Shandong aufzeigen. Diese Berichte behandelten wichtige Bereiche wie grüne und kohlenstoffarme Initiativen, Biopharmazeutika, neue produktive Kräfte, digitale Wirtschaft und grenzüberschreitende wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das Hauptziel bestand darin, Shandong beim Aufbau eines widerstandsfähigeren und wettbewerbsfähigeren offenen Wirtschaftssystems zu unterstützen.

Der im Dezember 2021 ins Leben gerufene Beratungsmechanismus hat namhafte Persönlichkeiten aus der globalen Wirtschaft als Berater engagiert.

Im Laufe der letzten vier Jahre hat sich diese Initiative darauf konzentriert, internationale Ressourcen zu bündeln, die globale Zusammenarbeit zu vertiefen und die Offenheit zu erweitern, indem eine solide Plattform für den Austausch zwischen Shandong und der internationalen Wirtschaftsgemeinschaft geschaffen wurde. Sein wachsender Einfluss hat den Mechanismus zu einer wichtigen Brücke für die Stärkung der globalen Partnerschaften von Shandong und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich Handel gemacht.

Berater haben über 50 Strategieempfehlungen zu den wichtigsten Entwicklungsprioritäten von Shandong vorgelegt. Für die Pilotzonen der Provinz für eine umweltfreundliche, kohlenstoffarme und hochwertige Entwicklung wurden Vorschläge, die sich an internationalen Best Practices orientieren, in die Provinzplanung integriert. Dies trägt dazu bei, dass Shandong seinen Energieverbrauch pro BIP-Einheit nachhaltig senken und ein stetiges Wachstum seiner umweltfreundlichen Industrien erzielen kann. Darüber hinaus wurden im Hinblick auf die Optimierung des Geschäftsumfelds konkrete Maßnahmen ergriffen, um "Reformen zur Straffung der Verwaltung, zur Delegation von Befugnissen und zur Verbesserung der Regulierung und Dienstleistungen" voranzutreiben und das Geschäftsumfeld in Shandong an globale Standards anzupassen.

Der Beratungsmechanismus hat auch die Umsetzung von Handels- und Investitionsprojekten durch Unternehmen mit Verbindungen zu Beratern in Shandong vorangetrieben. In den letzten vier Jahren haben sich Berater aktiv für die Förderung einer grünen, kohlenstoffarmen und hochwertigen Entwicklung in Shandong eingesetzt, eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit gefördert und eine Reihe von Kooperationsvereinbarungen geschlossen. Mit starker Unterstützung von Regierungsbehörden auf allen Ebenen wurden bereits mehrere Projekte verwirklicht. Die Singapore RGE Group hat 10 Milliarden Yuan in Shandong investiert, um die weltweit größte Produktionsstätte für Lyocellfasern zu errichten. DSM-Firmenich hat seine Investitionen in Unternehmen mit Sitz in Yantai ausgeweitet und seinen Aktienanteil auf 90,5 % erhöht. Die deutsche ERGO International treibt aktiv Kapitalzuführungen für Partnerschaften im Versicherungssektor voran, wobei die geplanten Investitionen in Shandong voraussichtlich 3,5 Milliarden Yuan übersteigen werden. Darüber hinaus wurde die von Siemens und Locke Mason gemeinsam entwickelte Locke Mason (Jinan) Smart Zero-Carbon Factory vom Energieinvestitionsausschuss der China Investment Association als Pilotprojekt für eine "Zero-Carbon-Factory" ausgewählt und ist damit das erste Projekt in Shandong, das diese Auszeichnung erhalten hat.

