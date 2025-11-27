The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.11.2025
ISIN Name
DE000DW6CZW2 DZ BANK IS.A1918
DE000DW6CZT8 DZ BANK IS.A1915
CA683234JQ20 ONTARIO PROV. 2025
DE000LB13SZ2 LBBW FESTZINS NH 20/25
US110122EE42 BRIST.MYERS 24/27
US110122ED68 BRIST.MYERS 24/26
NO0011130155 INFRONT ASA 21/26 FLR
XS2582404724 ZF FINANCE GMBH MTN 23/26
US29450LAQ05 EQUITAB FLGF 22/25 MTN
ES0305523005 SIX FIN.LU 20/25
BE6324000858 SYENSQO 20/UND FLR
IT0005153975 BANCO BPM 15-25 MTN
XS0181369454 AXA S.A 03/UND. FLR MTN
DE000NLB85Y4 NORDLB GELDM.ANL 13/16
