© Foto: Bildagentur-online/Tetra-Images - Bildagentur-online

Thanksgiving legt die Wall Street lahm. Europas Börsen fehlen wichtige US-Impulse. Trotz niedriger Umsätze sind starke Ausschläge möglich. Analysten warnen vor Bewegungen schon durch kleine Transaktionen.Heute, am Donnerstag, feiern die Menschen in den USA Thanksgiving, einen der bedeutendsten Feiertage des Landes. Während in den Vereinigten Staaten Truthahn, Football und Familienzeit dominieren, ruhen die Handelsaktivitäten an der Wall Street komplett. Nasdaq, New York Stock Exchange und weitere US-Börsen bleiben geschlossen und nehmen erst am Freitag den Betrieb in Teilen wieder auf. Das hat spürbare Folgen für die internationalen Finanzmärkte. Ohne den richtungsweisenden Handel aus den …