Nach einem dynamischen Anstieg hat sich die Nokia-Aktie wieder etwas zurückgezogen. Kann die 50-Tage-Linie jetzt als Sprungbrett dienen?Den vollständigen Artikel lesen ...
|5,190
|5,196
|09:37
|5,190
|5,198
|09:37
|Aktuelle Nachrichten
|08:30
|Nokia: Test der 50-Tage-Linie
|Nach einem dynamischen Anstieg hat sich die Nokia-Aktie wieder etwas zurückgezogen. Kann die 50-Tage-Linie jetzt als Sprungbrett dienen Den vollständigen Artikel lesen ...
|Mi
|Nokia's Ottawa expansion tests Canada's definition of "sovereign AI"
|Mi
|NOKIA OYJ jetzt im Stillstand - Ruhe vor dem großen Zug?
|Mi
|Nokia signs five-year RAN deal with Telefónica Germany
|Mi
|Nokia locks in 5G RAN deal with Telefonica Germany
|NOKIA OYJ
|5,230
|-0,27 %