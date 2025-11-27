DJ GfK: Konsumklima stabilisiert sich zum Jahresende

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Verbraucherstimmung in Deutschland stabilisiert sich zum Jahresende. Der von GfK und NIM ermittelte Konsumklima-Indikator prognostiziert für Dezember im Vergleich zum Vormonat einen Anstieg um 0,9 Zähler auf minus 23,2 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 23,1 Punkte erwartet. Der Anstieg der Anschaffungsneigung und der erneute Rückgang der Sparneigung sorgen für eine leichte Verbesserung des Konsumklimas zum Jahresende. Allerdings verhindert die Verschlechterung der Einkommensaussichten eine stärkere Erholung.

"Mit der Stabilisierung liegt das Konsumklima aktuell fast exakt auf Vorjahresniveau", erklärt Rolf Bürkl, Head of Consumer Climate beim NIM. "Dies ist auch für den Einzelhandel mit Blick auf das Jahresendgeschäft eine gute Nachricht: Die Daten deuten auf ein stabiles Weihnachtsgeschäft hin. Denn die Verbraucher sind in einer vergleichbaren Konsumlaune wie im letzten Jahr."

Die Erwartungen der Konsumenten hinsichtlich ihrer finanziellen Lage in den kommenden Monaten gehen zum zweiten Mal in Folge zurück. Mit einem Minus von 2,4 Zählern fällt der Rückgang jedoch wesentlich schwächer aus als im Oktober 2025; damals sank der Indikator um knapp 13 Punkte. Aktuell weist der Indikator für die Einkommenerwartungen einen Wert von minus 0,1 Punkten auf.

Im Gegensatz zu den Einkommenserwartungen legt die Anschaffungsneigung zum zweiten Mal in Folge zu. Der Indikator gewinnt 3,3 Zähler hinzu und klettert damit auf minus 6,0 Punkte und erreicht damit exakt das Niveau vom November 2024. Es ist der zweithöchste Wert des Jahres: Nur im April 2025 lag die Anschaffungsneigung mit minus 4,9 Punkten etwas höher.

Die deutschen Verbraucher beurteilen die Konjunkturaussichten für die kommenden zwölf Monate zurückhaltend. Der Indikator muss mit einem Minus von 1,9 Zählern leichte Verluste gegenüber dem Vormonat hinnehmen und sinkt damit auf minus 1,1 Punkte.

