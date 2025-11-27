Stuttgart (ots) -Vom 22. bis 25. Mai 2026 laden Land und SWR wieder zum Feiern auf den Schlossplatz einVorweihnachtszeit und Festivalstimmung gehen auch in diesem Jahr Hand in Hand, denn am Donnerstag, 27. November 2025, beginnt der Vorverkauf für das SWR Sommerfestival 2026. Den Auftakt am Freitag, 22. Mai 2026, machen die SWR Tatort Premiere und SWR1 Pop & Poesie am Pfingstsonntag, 24. Mai 2026, mit einer Premierenshow. Wer beim "Benefizkonzert des Bundespräsidenten" mit der SWR Big Band am Sonntagvormittag dabei sein möchte, muss sich gedulden, ebenso was den SWR3 Abend am 23. Mai 2026 betrifft - der Ticketverkauf startet jedoch rechtzeitig vor Weihnachten. Mit dem ARD-Familientag und ganztägig freiem Eintritt geht das SWR Sommerfestival 2026 an Pfingstmontag, 25. Mai, zu Ende.Premiere unter freiem Himmel: "Tatort - Lucys Geburtstag" (22. Mai 2026)Ein Toter im Steinbruch, ein gestohlener Wagen und zwei junge Frauen, die mehr verbindet, als es scheint. Im neuen Stuttgarter Tatort ist Dieter Wöck, Eigentümer des teuren Wagens, der Hauptverdächtige der Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare). Nur nachweisen können sie ihm nichts. Zwei von Wöcks ehemaligen Aushilfskräften, Lucy und Hümeyra, genannt Hummel, finden derweil zu einer neuen Freundschaft. In Feierlaune entwickeln sie ihre eigenen, nicht unbedingt freundlichen Einfälle zu ihrem früheren Chef. Erst die raffinierte Verknüpfung beider Geschichten bringt im "Tatort - Lucys Geburtstag" von Autor Daniel Nocke und Regisseur Stefan Krohmer Licht ins Dunkel um den unbekannten Toten.SWR1 Pop & Poesie in Concert: Viva la Vida (24. Mai 2026)Eine Hommage ans Leben - das ist die neue Staffel von SWR1 Pop & Poesie. "Viva la Vida" feiert das Leben in seiner ganzen Vielfalt. Moderator Jochen Stöckle über die neue Show: "Wir laden euch ein mit David Bowie tanzen zu gehen, mit Alanis Morissette über die Ironie des Lebens zu lachen und mit Lady Gaga am Klavier zu sitzen. Feiert mit uns das Leben. Viva la Vida!". Pop & Poesie ist die erfolgreiche Liveshow von SWR1 Baden-Württemberg. Die Songtexte werden von Schauspieler:innen in deutscher Übersetzung präsentiert und anschließend von großartigen Musiker:innen live gespielt.Tickets im VorverkaufTickets für das SWR Sommerfestival 2026 gibt es ab 27. November 2025 sowohl beim SWR Ticketservice (Tel.: 07221/929-21321, swrticketservice.de) als auch beim Easy Ticket Service (Tel.: 0711/2 555 555, easyticket.de). Karten für die Tatort Premiere kosten 18 Euro und für SWR1 Pop & Poesie 42 Euro. Alle Preise inklusive Gebühren und VVS-Ticket.Informationen und weiterführende Links unter SWR.de/sommerfestival (https://www.swr.de/sommerfestival/stuttgart/index.html)Pressefotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/).Newsletter: "SWR vernetzt (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)"Pressekontakt:Claudia Lemcke, Tel. 0173 3877 503, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6167128