Die Aktie der DHL Group hat zuletzt wieder deutlich Fahrt aufgenommen. Das Jahreshoch 2025 sowie die Hochs aus den Jahren 2023 und 2024 rücken nun wieder näher. Das Papier profitierte zuletzt von einigen positiven Analystenkommentaren. Zudem scheinen die Geschäfte im Zuge der Black Week und des Weihnachtsgeschäfts gut zu laufen. Und auch vom Retourengeschäft dürfte DHL profitieren.Der Onlinehandel in Deutschland erlebt 2025 einen neuen Retourenrekord. Laut dem Wissenschaftler Björn Asdecker von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär