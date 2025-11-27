Die Aktie der DHL Group hat zuletzt wieder deutlich Fahrt aufgenommen. Das Jahreshoch 2025 sowie die Hochs aus den Jahren 2023 und 2024 rücken nun wieder näher. Das Papier profitierte zuletzt von einigen positiven Analystenkommentaren. Zudem scheinen die Geschäfte im Zuge der Black Week und des Weihnachtsgeschäfts gut zu laufen. Und auch vom Retourengeschäft dürfte DHL profitieren.Der Onlinehandel in Deutschland erlebt 2025 einen neuen Retourenrekord. Laut dem Wissenschaftler Björn Asdecker von ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.