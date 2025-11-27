Nürnberg (ots) -Mit dem offiziellen Start am 26. November 2025 ermöglicht Expertenmarkt.de die Suche nach qualifizierten Dienstleistern in einem der dynamischsten Märkte Deutschlands. Die neue Online-Plattform bietet Fachleuten aus den Bereichen Coaching, Training, Beratung und Gesundheitswesen eine zentrale Bühne zur transparenten Darstellung ihrer Leistungen und schafft für Privatpersonen wie Unternehmen die notwendige Orientierung.Bereits zum Launch sind knapp 12.000 Experten aus über einem Dutzend Fachkategorien - von Karriere- und Finanzberatern über Mentaltrainer bis hin zu Resilienz- und Gesundheitsexperten - auf der Plattform gelistet.Expertenmarkt.de setzt den Fokus klar auf belegbare Qualität und Seriosität. Nutzer können über eine intuitive Such- und Vergleichsfunktion Spezialisten nach Region, Expertise und Referenzen filtern. Einzigartig ist dabei die Möglichkeit für Experten, neben Kundenbewertungen auch detaillierte Fallstudien und Fachartikel im Magazin-Bereich zu publizieren. Dies ermöglicht es Suchenden, echte Profis, die durch Kompetenz und verifizierte Ergebnisse überzeugen, schnell zu identifizieren. Auch Warnhinweise bei unseriösem oder unzuverlässigem Verhalten tragen zur Marktsicherheit bei.Julius Maskow, Geschäftsführer der Trustmarkt GmbH, betont die Relevanz der Neugründung: "Der Markt für Coaches, Trainer und Berater ist stark von Vertrauen geprägt, aber oft auch unübersichtlich. Mit Expertenmarkt.de übertragen wir unser erfolgreiches Modell der transparenten Agentursuche auf diesen Sektor und schließen damit eine entscheidende Lücke. Unser Ziel ist es, Vergleichbarkeit und Vertrauen dort zu etablieren, wo es am dringendsten nötig ist. Wir geben den Top-Spezialisten eine Bühne, um ihre Expertise mit nachweisbaren Erfolgen zu untermauern, und schützen gleichzeitig die Verbraucher vor unseriösen Angeboten. Der heutige Start ist ein wichtiger Schritt, um höchste Qualitätsstandards im Beratungs- und Coaching-Markt zu fördern."Die Plattform wird von der in Nürnberg ansässigen Trustmarkt GmbH betrieben. Die Basisversion erlaubt Experten, ihr Profil, ihre Leistungen und Verifizierungsoptionen kostenfrei zu nutzen. Für die Steigerung der Sichtbarkeit und eine bevorzugte Platzierung in den Suchergebnissen können Experten ab 69 € pro Monat ein Premium-Paket inklusive Verifikationssiegel buchen.Mehr Informationen und die Möglichkeit, Experten zu finden, bietet die Webseite: https://www.expertenmarkt.de/Über Trustmarkt GmbHDie Trustmarkt GmbH mit Sitz in Nürnberg betreibt seit 2025 die Plattformen Agenturmarkt.de und Expertenmarkt.de. Ziel des Unternehmens ist es, durch digitale Services Markttransparenz zu erhöhen und die Zusammenarbeit zwischen Dienstleistern und Kunden nachhaltig zu optimieren.Pressekontakt:Trustmarkt GmbHOstendstr. 11190482 NürnbergDeutschlandOriginal-Content von: Trustmarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180016/6167141