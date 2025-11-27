© Foto: CFOTO - CFOTO

Jahrelang galt China Vanke als Fels in der Brandung eines wankenden Immobiliensektors. Jetzt bittet ausgerechnet dieser Konzern um Zahlungsaufschub - ein Schock, der das Vertrauen in die gesamte Branche erschüttert.Die Immobilienkrise in China erlebt ein gefährliches Comeback - und trifft nun ausgerechnet jenen Konzern, der lange als Symbol der Stabilität galt. China Vanke, einst größter Bauträger des Landes, hat überraschend beantragt, die Rückzahlung einer lokalen Anleihe über 2 Milliarden Yuan zu verschieben. Das reichte, um die ohnehin nervösen Märkte in einen neuen Abwärtsstrudel zu stoßen. Ein Antrag auf Verschiebung der Rückzahlung ist praktisch immer ein Hinweis darauf, dass das …