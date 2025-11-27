BÖRSE AKTUELL: US-Indizes drehen ins Plus (27.11.25)

Die Börse Aktuell zeigt für die gestrige US-Handelssitzung eine überwiegend positive Entwicklung. Der Nasdaq 100 führte die Gewinne mit +0,87% an, getragen von Nvidia und anderen Halbleiterwerten. Auch der S&P 500 legte um 0,69% zu, während der Dow Jones 0,67% gewann.

Ein zentraler Faktor im aktuellen Marktbericht Börse ist die zunehmende Erwartung einer US-Zinssenkung im Dezember, die an den Märkten eingepreist wird. Dadurch geriet der US-Dollar unter Druck und verlor gegenüber den meisten wichtigen Währungen. Kapital floss verstärkt in Antipoden-Währungen sowie in das Britische Pfund. Die US-Börse bleibt heute aufgrund des Thanksgiving-Feiertags geschlossen.

Asien: Stabile Gewinne trotz geldpolitischer Unsicherheiten

Auch in Asien zeigt sich die Börse Aktuell freundlich. Der Nikkei 225 stieg um 1,1%, der Hang Seng legte 0,34% zu und der Shanghai Composite gewann 0,49%. Der australische S&P/ASX 200 blieb nahezu unverändert.

Ein wichtiges Ereignis war die Entscheidung der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ): Sie senkte den Leitzins um 25 Basispunkte und signalisierte gleichzeitig das Ende des Lockerungszyklus.

In Japan sorgten Spekulationen um eine mögliche Zinserhöhung der Bank of Japan im Dezember zunächst für eine Aufwertung des Yen. Eine Rede von BoJ-Politikrat Noguchi dämpfte jedoch die Erwartungen. Er betonte zwar die Bereitschaft zur weiteren Normalisierung der Geldpolitik, warnte aber vor einem überstürzten Vorgehen.

In Australien richteten Anleger ihren Blick auf außergewöhnlich starke Daten zu den Anlageinvestitionen: Die Investitionen stiegen im 3. Quartal um 6,4% im Quartalsvergleich, der stärkste Anstieg seit 2012. Rekordausgaben für Anlagen und Maschinen stützen die Diskussion, ob die RBA ihre Geldpolitik möglicherweise Anfang 2026 erneut straffen könnte....

