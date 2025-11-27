Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 27
[27.11.25]
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.11.25
|LU2941599081
|24,406,499.00
|EUR
|0
|250,145,129.61
|10.2491
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.11.25
|LU2941599248
|1,876,646.00
|USD
|0
|19,495,414.09
|10.3884
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.11.25
|LU2941599834
|865,122.00
|GBP
|0
|8,812,689.24
|10.1866
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.11.25
|LU2994520851
|13,174,626.00
|USD
|0
|136,521,293.85
|10.3624
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.11.25
|LU2994520935
|1,143,771.00
|USD
|0
|11,593,385.29
|10.1361
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.11.25
|LU2994521073
|129,244.00
|USD
|0
|1,321,002.30
|10.221
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.11.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|251,845.39
|10.0738
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.11.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|320,064.17
|10.051
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|26.11.25
|LU2941599594
|10,000.00
|CHF
|0
|100,106.87
|10.0107
