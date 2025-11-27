Einen einheitlichen Trend konnten die Konsumforscher der GfK und des Nürnberg Instituts für Marktentscheidungen (NIM) heute Morgen zwar nicht festhalten: Während die Sparneigung abnimmt und die Anschaffungsneigung zum 2. Mal in Folge wächst, sind sowohl bei den Konjunktur- als auch den Einkommenserwartungen Einbußen zu verzeichnen. Daher wird für Dezember der Konsumklima-Indikator um 0,9 auf -23,2 Punkte angehoben. Annerose Winkler Der Deutsche Unternehmerbrief www.bernecker.info Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!

