Einen einheitlichen Trend konnten die Konsumforscher der GfK und des Nürnberg Instituts für Marktentscheidungen (NIM) heute Morgen zwar nicht festhalten: Während die Sparneigung abnimmt und die Anschaffungsneigung zum 2. Mal in Folge wächst, sind sowohl bei den Konjunktur- als auch den Einkommenserwartungen Einbußen zu verzeichnen. Daher wird für Dezember der Konsumklima-Indikator um 0,9 auf -23,2 Punkte angehoben.
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2025 Bernecker Börsenbriefe