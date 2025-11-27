DJ EUREX/Geringe Aktivität im DAX-Futures
DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Angesichts des US-Feiertags Thanksgiving rechnen Händler mit eher geringen Ausschlägen. Dies zeige bereits der geringe Umsatz von bisher nur 650 Kontrakten. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 24 auf 23.763 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.797 und das Tagestief bei 23.743 Punkten.
November 27, 2025
