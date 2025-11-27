© Foto: Yuki Iwamura - APChinas Sportgiganten wittern ihre Chance: Anta und Li Ning könnten ein Gebot für Puma prüfen. Die Aktie reagiert heftig - und der Druck auf Shortseller wächst. Chinas Sportartikelriese Anta Sports prüft laut Bloomberg eine mögliche Übernahme von Puma. Das in Hongkong gelistete Unternehmen arbeitet demnach mit einem Berater an einer möglichen Offerte und könnte sich bei einem formellen Schritt mit einer Private-Equity-Firma zusammentun. Auch der chinesische Konkurrent Li Ning sowie der japanische Hersteller Asics gelten als potenzielle Interessenten. Li Ning führte bereits erste Gespräche mit Banken über Finanzierungsoptionen, betonte aber zugleich, man habe bislang "keine substanziellen …Den vollständigen Artikel lesen
