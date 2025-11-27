Chinas Sportgiganten wittern ihre Chance: Anta und Li Ning könnten ein Gebot für Puma prüfen. Die Aktie reagiert heftig - und der Druck auf Shortseller wächst. Chinas Sportartikelriese Anta Sports prüft laut Bloomberg eine mögliche Übernahme von Puma. Das in Hongkong gelistete Unternehmen arbeitet demnach mit einem Berater an einer möglichen Offerte und könnte sich bei einem formellen Schritt mit einer Private-Equity-Firma zusammentun. Auch der chinesische Konkurrent Li Ning sowie der japanische Hersteller Asics gelten als potenzielle Interessenten. Li Ning führte bereits erste Gespräche mit Banken über Finanzierungsoptionen, betonte aber zugleich, man habe bislang "keine substanziellen …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.