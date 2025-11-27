Die ATTIKON Gruppe begrüßt ein weiteres Mitglied: Die Assekuranz Makler Grossmann GmbH aus Bietigheim-Bissingen gehört ab dem 2026 zur Gruppe. Grossmann ist auf Haus- und Immobilienverwaltungen, Eigentümergemeinschaften sowie mittelständische Gewerbebetriebe betreut. Erst vor Kurzem hat die ATTIKON Gruppe mit der Mewes Versicherungsmakler GmbH ein weiteres Maklerhaus aufgenommen. Nun folgt das nächste Vermittlerunternehmen: Die Assekuranz Makler Grossmann GmbH mit Sitz in Bietigheim-Bissingen wird ...

