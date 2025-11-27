Wolfsburg (ots) -Das Schönste an der Weihnachtszeit ist doch, wenn draußen die Lichter angehen, Schwibbögen und Lichterketten funkeln und alles in ein ganz friedliches Licht tauchen. Dazu duftet es überall lecker, und vielleicht fällt sogar auch ein bisschen Schnee, während man sich an einem heißen Kakao oder auch einem Glühwein herrlich aufwärmen kann. Alles das finden Sie auf jeden Fall in Wolfsburg, wo die Autostadt auch dieses Jahr wieder eins der schönsten Weihnachts- und Winterevents auf die Beine gestellt hat. Was das Winterwunderland so besonders macht, verrät uns jetzt Helke Michael.Sprecherin: Staunen, Innehalten und gemeinsam etwas erleben - über der Autostadt Wolfsburg liegt ein ganz besonderer Winterzauber. Besonders, weil er der besinnliche Abschluss des Jubiläumsjahres der Autostadt ist - 25 Jahre gibt es sie nun schon. Und natürlich auch wegen der Atmosphäre, die es nur zu dieser Zeit geben kann.O-Ton 1 (Armin Maus, 38 Sek.): "Stellen Sie sich die Autostadt als Winterwunderland vor. Und zwar eines, das man schon von Weitem erkennt. Die Schlote des Kraftwerks von Volkswagen sind im Grunde wie Kerzen beleuchtet. Wir haben 40 Kilometer Lichterketten auf unserem Gelände. Wir haben einen wunderschön gestalteten Wintermarkt mit kleinen, charmanten Büdchen und mit echtem Kunsthandwerk, mit sehr leckerem Essen, mit sehr leckeren Getränken Und ein neues Highlight haben wir mit unserem Winterkaufhaus, ein Fachwerkbau mit ganz besonderem Flair, in dem außergewöhnliche Geschenkideen auf unsere Besucherinnen und Besucher warten. Und natürlich gibt es auch das nostalgische Karussell. Das bringt Kinderaugen zum Leuchten und, ich glaube, auch die der Erwachsenen."Sprecherin: So Armin Maus, Geschäftsführer der Autostadt, die durch ihre Schnee- und Eiswelt wahrscheinlich der einzige schneesichere Ort in Niedersachsen ist, an dem alle auf ihre Kosten kommen - ganz gleich, ob Groß oder Klein.O-Ton 2 (Armin Maus, 23 Sek.): "Hier können sie Rodeln, Schneemänner bauen, das winterliche Treiben mit allen Sinnen genießen. Wir haben eine 4000 Quadratmeter große Eislaufbahn, wo man wirklich schön seine Runden drehen kann. Es gibt auf dieser Eisfläche eine Eisdisco, und was natürlich bei diesem Thema auch nicht fehlen darf, ist das Eisstockschießen. Die Bahn haben wir diesmal neben dem Weihnachtskaufhaus aufgebaut. Da hat man einen besonders wundervollen Blick auf das winterliche Treiben."Sprecherin: Zudem kann man auch noch selbst kreativ werden und zwar in den Kreativworkshops, die es für Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und Eltern-Kind-Teams gibt.O-Ton 3 (Armin Maus, 27 Sek.): "Da kann man dann wirklich viel machen: Klassische Weihnachtsaktivitäten wie das Backen von Plätzchen oder das Basteln von Dekorationen, spannende Technikprojekte sind möglich, zum Beispiel das Arbeiten mit einem Laserschneider, mit dem man präzise Formen aus Holz oder Acryl schneiden kann, oder das Bauen von Modellautos. Da würde ich Sie allerdings bitten, sich vorher anzumelden, denn die Workshops sind sehr, sehr gut gebucht. Eingebettet in unsere wunderbare Winterwelt macht das tatsächlich für viele Familien den Ausflug nochmal ganz besonders."Erreichen kann man die Autostadt übrigens ganz bequem mit dem Zug. Natürlich gibt es auch genug Parkplätze, wenn man mit dem Auto anreisen will. Ladestationen für E-Autos sind selbstverständlich auch vorhanden. Und wer über Nacht bleiben will - direkt auf dem Gelände der Autostadt ist das The Ritz-Carlton, Wolfsburg. Aber auch in Wolfsburg selbst gibt es natürlich jede Menge Übernachtungsmöglichkeiten. Alles zur Anfahrt, Tickets und auch alle Infos zum Programm finden Sie selbstverständlich online unter www.autostadt.de/winter.Pressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/6167192