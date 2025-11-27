Hamburg (ots) -Andreas Cichowicz, langjähriger Moderator des Auslandsmagazins "Weltspiegel" und NDR Chefredakteur, geht Ende des Jahres in den Ruhestand.Andreas Cichowicz: "Unabhängigkeit, programmliche Freiheit und Verantwortung sind meine journalistische DNA. Dass ich sie als Chefredakteur leben konnte, dafür bin ich dem NDR sehr dankbar."Hendrik Lünenborg, NDR Intendant: "Andreas Cichowicz hat während seiner langen, journalistischen Laufbahn die Informationsangebote des NDR geprägt und entscheidend weiterentwickelt. Als "Weltspiegel"-Moderator und ARD-Korrespondent zeigte er eindrucksvoll, was exzellente Auslandsberichterstattung ausmacht - mit präzisem Blick für das Weltgeschehen und der Fähigkeit, komplexe Themen für unser Publikum verständlich abzubilden und einzuordnen. Als langjähriger NDR Chefredakteur setzte er zudem über zwei Jahrzehnte lang wichtige programmliche Akzente und hat somit die inhaltliche Entwicklung des Programms maßgeblich vorangetrieben."Andreas Cichowicz hat als NDR Chefredakteur fast 22 Jahre die journalistischen Angebote des NDR geprägt - zunächst als Leiter des Programmbereichs Zeitgeschehen und seit 2021 gemeinsam mit Adrian Feuerbacher als Leiter des Programmbereichs Information. Unter seiner Leitung wurden das Politikmagazin "Panorama" zur Markenfamilie ausgebaut, das Ressort Investigation und die Recherchekooperation mit der Süddeutschen Zeitung gegründet sowie das digitale Auslandsformat "Atlas" gestartet. Cichowicz moderierte regelmäßig Wahlsendungen im Ersten und im NDR Fernsehen sowie zahlreiche Sonderprogramme, darunter den "ARD-Brennpunkt". 25 Jahre lang war er das Gesicht des Auslandsmagazins "Weltspiegel".Für seine Arbeit erhielt er zahlreiche Preise, darunter den Grimme-Preis und den RIAS-TV-Preis. Vor seinem Wechsel zum NDR im Jahr 2000 leitete Cichowicz für den Südwestrundfunk die Auslandsstudios in Kairo und Johannesburg und verfasste als Korrespondent fast 100 Reportagen und Dokumentationen. Seinen journalistischen Weg begann Cichowicz 1980 mit einem Volontariat bei der Vaihinger Kreiszeitung und den Stuttgarter Nachrichten.In einer veränderten Leitungsstruktur des Programmbereichs Information wird Britta von der Heide ab 2026 neue Programmchefin und Stellvertreterin von Adrian Feuerbacher. Feuerbacher ist zukünftig alleiniger NDR Chefredakteur und Leiter des Programmbereichs Information. Zurzeit leitet von der Heide die Abteilung Recherche des Programmbereichs Information, zu der die Teams der Investigation, der "Panorama"-Sendungen im Ersten und im NDR Fernsehen und der Verifikation gehören.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6167191