Vikram Solar says its new 5 GW Vallam facility in Tamil Nadu lifts its module manufacturing capacity to 9.5 GW and is built on tunnel oxide passivated contact (TOPCon) technology with future heterojunction upgrades.From pv magazine India Vikram Solar today announced the commissioning of its 5 GW PV module production facility at Vallam in Tamil Nadu, increasing its cumulative manufacturing capacity to 9.5 GW. The company said its Vallam facility features next-generation automation-much of it deployed in India for the first time-including intelligent robotics, advanced material-handling systems,
