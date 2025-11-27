FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ANGLO ASIAN MNG LS -,01 A4A GB00B0C18177
AB/FROM ONWARDS 27.11.2025 09:35 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ANGLO ASIAN MNG LS -,01 A4A GB00B0C18177
AB/FROM ONWARDS 27.11.2025 09:35 CET
© 2025 Xetra Newsboard