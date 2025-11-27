Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Aussichten auf den deutschen Arbeitsmarkt haben sich im November leicht aufgehellt, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Das vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) berechnete Barometer steige auf 100,4 Punkte (+0,1 Zähler). Ende der Woche wissen wir definitiv mehr, so die Analysten der NORD/LB. Dann präsentiere die Bundesagentur für Arbeit die Bilanz für den November. Im Oktober habe die Arbeitslosenzahl in Deutschland 2,911 Mio. Menschen betragen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
