London (www.anleihencheck.de) - Neil Mehta, Macro Portfolio Manager bei RBC BlueBay Asset Management, kommentiert den frisch verabschiedeten Staatshaushalt des Vereinigten Königreichs.Finanzministerin Rachel Reeves versuche, den Markt mit 22 Milliarden Pfund Zusatzspielraum und optimistischen Wachstumsprognosen auf ihre Seite zu bringen. Die harte Realität zeige sich allerdings in den Details - und die seien nach wie vor alles andere als überzeugend. ...

